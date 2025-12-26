Superlega, la Vero Volley cade di fronte alla capolista

VERO VOLLEY-ITAS TRENTINO 0-3

Come da pronostici, per la Vero Volley non è arrivata la quarta vittoria consecutiva perché oggi, nella festività di Santo Stefano, all’Opiquad Arena aveva di fronte il team campione d’Italia in carica, e attualmente capolista della Superlega, dell’Itas Trentino. Davanti a 3749 spettatori i gialloblù hanno bissato il 3-0 della gara di andata giocatasi il 16 novembre, ma hanno dovuto faticare non poco nel primo e soprattutto nel terzo set per piegare la compagine allenata da Massimo Eccheli. I biancoblù hanno infatti disputato una buona partita, ma alla lunga non sono riusciti a portare a casa neanche un set. Del resto la differenza di tasso tecnico tra le due formazioni è quella che è e non era certo questa la partita dove cercare di mettere nel carniere punti preziosi per la qualificazione ai play-off scudetto.

Gli ospiti, guidati in panchina dall’argentino Marcelo Mendez, sono stati oggi carenti in ricezione (43%) e a metterci una pezza ha dovuto pensarci il palleggiatore Sbertoli, bravo a pulire i palloni e a smistarli alle varie “bocche da fuoco”, primo tra tutti Ramon, che ha chiuso a quota 13 punti. Così il premio di Mvp se l’è preso proprio Sbertoli, che ha pure messo a segno un ace.

Il primo set è rimasto in equilibrio fino al 21-22, quando una battuta lunga di Padar, un attacco di Bartha e un errore in attacco di Padar hanno consegnato la frazione di gioco agli ospiti. In questo set si sono distinti positivamente i gialloblù Michieletto (6 punti dei suoi 10 complessivi) e Faure (5 punti dei suoi 11 totali) e negativamente il biancoblù Atanasov (17% in attacco, poi diventato nel secondo parziale il 12% e sostituito da Velichkov).

Il secondo set è stato praticamente a senso unico, con l’Itas Trentino che si è involata sull’1-1, guadagnando punti di distacco in maniera progressiva (2-4, 4-9, 6-13, 11-19, 12-21). Il 15-25 lo ha firmato Ramon con un ace, ma i protagonisti del parziale sono stati Bartha e Padar, che hanno chiuso con 5 punti a testa (l’opposto ungherese della Vero Volley ha poi terminato il match a quota 15).

Nel terzo set la Vero Volley ha guadagnato qualche punto di margine sul 9-9, arrivando a +4 (17-13) e mantenendo il “tesoretto” fino al 19-15 (da sottolineare la buona prestazione di Velichkov). A quel punto c’è stata una reazione importante dei gialloblù, che un time-out chiesto da Eccheli non è bastato ad arginare. Con 5 punti consecutivi i trentini hanno ribaltato le sorti del parziale, dopodichè hanno allungato chiudendo sul 22-25 con una battuta a rete del biancoblù Rohrs.