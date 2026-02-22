Superlega, la Vero Volley fa suo il derby

VERO VOLLEY-ALLIANZ MILANO 3-1

Era una gara che non contava niente l’ultima casalinga di regular season per la Vero Volley, dato che da squadra ormai matematicamente ottava affrontava l’Allianz Milano già certa del settimo posto finale. Ma la voglia di vendicare la sconfitta per 3-1 nel derby di andata è stato uno stimolo importante per i ragazzi allenati da Massimo Eccheli, che hanno mostrato non solo determinazione e carattere, ma anche buone cose dal punto di vista tecnico, tutti segnali positivi in vista dei play-off scudetto dove tenteranno l’impresa di eliminare la prima classificata, che da questo fine settimana ha un nome ed è quello della Sir Susa Scai Perugia. Al contrario i meneghini guidati in panchina da Roberto Piazza sono sembrati demotivati, giocando per lunghi tratti come se fosse un’amichevole. Anche stavolta, come l’ultima, l’Mvp di giornata è stata una sorpresa: dopo l’addio dell’ungherese Padar il ruolo di opposto titolare nella Vero Volley era passato alla sua riserva naturale Frascio, che contro la Sonepar Padova aveva disputato un’ottima partita risultando appunto l’Mvp del match; contro l’Allianz Milano invece, con Frascio influenzato, ha giocato da opposto lo schiacciatore di riserva Velichkov, che si è comportato altrettanto bene meritandosi il premio di Mvp in virtù dei 17 punti messi a terra (tra cui 3 muri e 1 ace), del 54% in attacco e del 69% in ricezione.

Davanti ai 3614 spettatori dell’Opiquad Arena la compagine biancoblù ha vinto la sua terza partita consecutiva non solo per un miglior attacco, ma soprattutto a muro (16-6 il computo dei muri-punto) e in battuta (8-2 il parziale degli ace).

Nel primo set, vinto dai milanesi, il grande protagonista è stato l’opposto Reggers, che ha messo a segno 9 dei suoi 22 punti complessivi. Gli ospiti si sono aggiudicati la frazione di gioco al fotofinish per 25-23 dopo aver tentato di “strappare” sull’8-8 e sul 14-14: la prima volta si era creato un margine di 3 lunghezze (8-11), la seconda volta addirittura di 5 (15-20), ma i padroni di casa avevano prima pareggiato e poi si erano riportati sotto di 1 punto (22-23). A decidere il set è stata una battuta lunga di Velichkov.

Nel secondo parziale i milanesi sono calati in tutti i fondamentali e a trascinare la Vero Volley alla rimonta è stato l’altro bulgaro del team, Atanasov, autore di 7 dei suoi 16 punti totali. I biancoblù si sono portati subito a +4 (6-2) grazie a 3 suoi ace, poi hanno amministrato e infine hanno allungato sul 21-17, chiudendo sul 25-18 grazie a un errore in attacco di Otsuka.

Nel terzo set, invece, dopo il pari sul 7-7 la “forbice” si è allargata in maniera costante: 11-8, 16-10, 22-15, 24-16 e Mosca (uno degli “ex” di giornata assieme a Larizza, da una parte, e a Di Martino e Kreling dall’altra), ha chiuso sul 25-17.

Il quarto set ha visto sfidarsi il monzese Röhrs (6 punti dei suoi 16 complessivi) e il milanese Recine (7 punti dei suoi 14 totali), redivivo dopo 3 brutti parziali che avevano portato a un certo punto Piazza a sostituirlo. La Vero Volley si è portata a +4 (9-5) grazie a una battuta lunga di Reggers, a un ace di Velichkov e a un muro di Beretta, quindi sul 15-13 ha inanellato 5 punti che hanno praticamente ipotecato il match. Un leggero rilassamento ha permesso ai meneghini di ridurre il “gap” (22-19), ma un attacco e un muro di Mosca e una schiacciata di Röhrs hanno fissato il punteggio della frazione di gioco sul 25-21 e della partita sul 3-1.