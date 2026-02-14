Superlega, la Vero Volley schianta Padova e vede i play-off scudetto

VERO VOLLEY-SONEPAR PADOVA 3-0

La Vero Volley si sbarazza in soli 70’ della Sonepar Padova e, oltre a eliminare i veneti dalla lotta per la qualificazione ai play-off scudetto, inchioda l’ottavo posto, obiettivo che non dovrebbe più sfuggire nelle ultime 2 gare che restano di regular season. Davanti ai 2749 spettatori dell’Opiquad Arena i biancoblù hanno sfornato una prestazione di alto livello, contrapposta invece a quella degli ospiti guidati in panchina da Jacopo Cuttini (ma privi dell’opposto Masulovic e del capitano Polo), che a tratti sembravano già in vacanza. Due dati balzano agli occhi: il 7-1 negli ace e il 13-2 nei muri-punto per i lombardi. Mvp del match è stato tra l’altro il giovane prodotto del vivaio Diego Frascio, che da oggi in avanti dovrà sostituire nel ruolo di opposto titolare l’ungherese Padar, trasferitosi una settimana fa in Turchia all’Istanbul. Il 19enne riminese ha chiuso la contesa con 19 punti (tra cui 2 ace e 2 muri) e il 68% in attacco. E pensare che mercoledì scorso dopo l’amichevole col Gruppo Consoli Sferc Brescia l’allenatore Massimo Eccheli aveva rivelato di voler spostare da posto 4 il tedesco Röhrs…

Nel primo set l’equilibrio dura solo fino al 4-4, quando un errore di Gardini dalla seconda linea, un altro errore in attacco di Truocchio e un muro dell’ottimo Mosca creano il primo importante “break”. Sul 14-11 arrivano poi una schiacciata di Frascio e tre muri consecutivi, uno di Röhrs e due di Mosca, a ipotecare la frazione di gioco. Un altro attacco di Frascio e un muro di Atanasov fissano il parziale sul 25-16.

Nel secondo set i patavini lottano un po’ di più, ma sul 13-13 cominciano a perdere terreno dai padroni di casa, che infilano 3 punti grazie a una battuta a rete di Stefani, a un attacco di Atanasov (6 punti nel parziale dei suoi 12 complessivi) e a un ace di Zimmermann, uno dei due “ex” della contesa assieme al compagno di squadra Scanferla. La Vero Volley amministra quindi il “tesoretto” fino alla fine del parziale, chiuso da una schiacciata di Röhrs (25-22).

Nel terzo set i biancoblù prendono il largo sul 5-5 con un attacco di Mosca, un ace di Beretta e un muro di Zimmermann. Una schiacciata di Frascio e un muro di Atanasov raddoppiano il distacco (17-11). Sul 20-14 i locali inanellano altri 4 punti grazie a una battuta sbagliata di Truocchio, un muro di Mosca, un attacco di Röhrs e un ace di Atanasov. I veneti annullano 2 match-point, quindi Frascio chiude i conti con un muro (25-16).

La Vero Volley tornerà in campo domenica prossima alle ore 19, ancora all’Opiquad Arena, per il derby contro l’Allianz Milano.

FOTO MUSMECI