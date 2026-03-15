Superlega, la Vero Volley sfiora l’impresa contro i campioni del mondo

I biancoblù hanno disputato tre ottimi set, purtroppo perdendo per degli errori ingenui il secondo, cedendo poi leggermente negli ultimi due. Complessivamente hanno dominato negli ace (10-2) e nei muri-punto (11-7), ma sono stati meno incisivi degli avversari in attacco, nonostante i 27 punti di Frascio e i 17 di Velichkov, che ha giocato al posto di Atanasov che non stava bene. Röhrs è partito alla grande, ma si è sgonfiato troppo presto chiudendo col solo 31%. Per gli umbri guidati in panchina da Angelo Lorenzetti i migliori marcatori sono stati Semenyuk, premiato come Mvp in virtù dei 22 punti messi a terra (tra cui 1 muro), del 60% in attacco e del 62% in ricezione, e Russo che ha realizzato 16 punti.