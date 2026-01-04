Superlega, la Vero Volley si arrende anche alla Rana Verona

VERO VOLLEY-RANA VERONA 0-3

Come con l’Itas Trentino, la Vero Volley non riesce nell’impresa di battere la Rana Verona e, come con l’Itas, non riesce neppure a strappare un set ai forti avversari né nella gara di andata e nemmeno in quella di ritorno. Davanti ai 3045 spettatori dell’Opiquad Arena la compagine allenata da Massimo Eccheli ha tenuto testa ai veneti nel primo set, è crollata nel secondo e ha sfiorato il successo nel terzo. Riteniamo che la vera differenza di valori sia stata rappresentata nella prima frazione di gioco, che ha visto i padroni di casa restare attaccati ai gialloblù guidati in panchina da Fabio Soli, “ex” di giornata, fino al punteggio di 18-19, peraltro recuperando da -3 (15-18). Nel finale di parziale, però, si è scatenato Darlan, che con due ace e una schiacciata dalla seconda linea ha trascinato i compagni alla conquista del set (20-25). Da segnalare in positivo i 7 punti di Keita (dei suoi 15 complessivi) tra gli ospiti e i 6 di Rohrs tra i locali.

Nel secondo set la Rana ha preso via via il largo (1-3, 2-5, 4-8, 5-12, 7-15, 9-18) e sull’11-19 ha dilagato con Mozic (5 punti nel parziale come Keita), scelto al termine del match come Mvp in virtù dei 13 punti messi a terra (tra cui 1 muro), del 55% in attacco e del 50% in ricezione. Il 12-25 finale è il frutto di un’imbarazzante differenza nelle percentuali di attacco (32% contro 76%), causata anche dal tracollo di Padar (17%).

Il terzo set ha entusiasmato il pubblico per il grande equilibrio e le emozioni generate. Padar si è riscattato sfidando Mozic in un duello finito in parità (5 punti a testa). I veronesi hanno provato l’allungo con una schiacciata dalla seconda linea di Mozic e un’invasione a rete (7-11), ma un punticino alla volta i lombardi hanno recuperato agguantando i gialloblù a quota 15 con un attacco di Atanasov. Sul 19-19 gli ospiti hanno inanellato 4 punti, ma la loro esultanza è stata rinviata da un clamoroso recupero dei padroni di casa, che dopo una battuta a rete di Keita, un muro di Atanasov e una schiacciata di Padar si sono portati sul 22-23. Due errori in attacco di Mozic hanno annullato i rispettivi match-point, ma lo stesso Mvp di giornata e Keita hanno quindi chiuso il conto (25-27).

Il tabellino finale mostra un altro dato su cui Eccheli dovrà lavorare: la sua squadra ha messo a segno solo 1 muro-punto contro i ben 8 della Rana Verona.