Superlega, la Vero Volley si inchina ai campioni d’Europa

VERO VOLLEY-SIR SUSA SCAI PERUGIA 1-3

In uno dei due posticipi della prima giornata di campionato la Vero Volley perde onorevolmente per 3-1 contro i campioni d’Europa in carica della Sir Susa Scai Perugia davanti al pubblico amico dell’Opiquad Arena di Monza. I biancoblù allenati da Massimo Eccheli, peraltro privi dello schiacciatore titolare Rohrs, infortunato, hanno iniziato molto bene il match, mettendo in vetrina i nuovi acquisti Atanasov in posto 4 e Padar fuori banda. Nei set successivi, però, un calo complessivo dei martelli, la poca incisività dei centrali e le difficoltà in ricezione del nuovo libero Scanferla (solo il 26% di positività) hanno permesso agli umbri di far valere la propria superiorità della vigilia, dato che i Block Devils, nelle cui fila militano i neocampioni del mondo Giannelli e Russo, sono candidati anche quest’anno a vincere tutte le competizioni alle quali parteciperanno. Da segnalare che nella rosa perugina guidata da Angelo Lorenzetti figurano ben tre atleti lanciati in Italia dalla Vero Volley, ossia Dzavoronok, Gaggini e Plotnytskyi, con quest’ultimo che si è aggiudicato il premio di Mvp in virtù dei 14 punti messi a terra (tra cui 2 ace e 1 muro), del 44% in attacco e del 59% in ricezione.

Davanti a 2941 spettatori il primo set mostra le qualità dei martelli, con Atanasov, Marttila e Ishikawa che chiudono a 5 punti e Padar e Ben Tara a quota 4. Il biancoblù Marttila però, a differenza degli altri, chiuderà il match con soli 12 punti. Chi invece verrà fuori alla grande nei parziali successivi sarà Plotnytskyi. Proprio il finlandese della Vero Volley inaugura l’incontro con due schiacciate-punto, ma è Atanasov a portare i locali a +3 (8-5) con un attacco dalla seconda linea. Un muro di Beretta e una schiacciata di Padar fanno volare i lombardi (11-6), che subiscono il ritorno dei bianconeri (22-20) per un errore di formazione. A mettere la parola fine alla frazione di gioco è una schiacciata di Marttila (25-22).

Il finnico, però, come già scritto, crolla al 25% in attacco nel secondo set. Ma nel secondo parziale emerge la grande forza degli umbri, che giganteggiano in ricezione e a muro (il match si chiuderà col risultato di 10-5 per gli ospiti nei muri-punto), picchiando duro in attacco trascinati dalla solita straordinaria regia di Giannelli (67% a 39% in attacco il confronto nel parziale). Pronti, via ed è 2-8 con 4 punti, di cui 3 consecutivi, in attacco di Plotnytskyi. Ben Tara firma il +7 (3-10) e Loser il +9 (4-13) e il +10 con un muro (10-20). Il subentrato Velichkov (per Atanasov leggermente infortunato alla caviglia) e Padar con un attacco e un muro spingono la squadra biancoblù a una improbabile rimonta (13-20), che infatti viene stroncata da Ishikawa, Loser e Solè, che firma il punto del 16-25.

Nel terzo set la Vero Volley torna a essere più precisa e determinata, con Marttila che nel parziale mette a terra 5 punti come Plotnytskyi, Ben Tara e Ishikawa. La frazione di gioco risulta più equilibrata e si procede spalla a spalla fino al 22-21, quando una battuta lunga di Marttila, un muro di Semeniuk e un errore in attacco di Velichkov concedono ai Block Devils 2 set-point. Al secondo tentativo Semeniuk ufficializza il sorpasso.

Per il quarto set Lorenzetti schiera Russo per Loser al centro e sul 7-7 due attacchi di Ishikawa e Ben Tara (rispettivamente 18 e 19 punti a fine match) creano il “break” decisivo. La forbice si allarga a 3 punti con un ace di Semeniuk (8-11), a 4 con un attacco di Loser (9-13) e a 6 con una schiacciata di Ben Tara e due muri di Semeniuk (11-17). La Sir Susa Scai Perugia amministra quindi il vantaggio fino alla battuta sbagliata di Larizza che chiude la partita (19-25).

La Vero Volley tornerà in campo per la Superlega domenica prossima alle ore 19 in casa della Valsa Group Modena, sconfitta all’esordio all’Allianz Cloud di Milano per 3-2.

FOTO ROBERTO DEL BO