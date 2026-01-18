Superlega, la Vero Volley si mangia i “canarini”
VERO VOLLEY-VALSA GROUP MODENA 3-0
Quella andata in scena oggi all’Opiquad Arena di Monza, davanti a 2654 spettatori, sembrava la partita tra chi sbagliava più battute. In soli 3 set le due squadre sono riuscite a mandare a rete o fuori campo ben 40 servizi e alla fine i 3 punti se li è portati a casa chi ne ha sbagliati meno, la Vero Volley, fermatasi a quota 17 contro i 23 della Valsa Group Modena. A fare la differenza tra le due compagini, però, sono stati soprattutto i muri-punto: alla fine il tabellino registra un clamoroso 15-4 a favore del team ottavo in Superlega contro i “canarini” quarti e che delle ultime 5 gare ne avevano vinte 4. A influire su queste statistiche sono stati certamente gli atteggiamenti tenuti dalle due formazioni: più supponenti sono stati gli emiliani e più coraggio hanno preso i lombardi, che hanno alimentato il loro entusiasmo a mano a mano che i loro sforzi venivano ripagati nel punteggio. A proposito di entusiasmo, il pubblico ha premiato come Mvp quello che sarebbe dovuto essere premiato anche dalla stampa, ossia lo schiacciatore Velichkov, subentrato al solito opaco Atanasov (ma quando si deciderà l’allenatore Massimo Eccheli a promuovere titolare il giovane bulgaro al posto dell’esperto connazionale?). Velichkov ha portato in campo freschezza, entusiasmo, determinazione e 11 punti, molti dei quali pesanti. Mvp della stampa è stato premiato Padar, protagonista anch’egli di un’ottima prova, chiusasi con 20 punti (tra cui 1 ace e 3 muri) e il 67% in attacco.
Pronti, via e vengono sbagliate 7 battute delle prime 11: roba da chiedere il rimborso del biglietto e andare in pizzeria data l’ora di cena. Quando si smette di giocare alla lippa e si inizia a giocare a pallavolo la Valsa Group Modena, guidata in panchina da Alberto Giuliani, guadagna qualche punto di margine (8-12). A trascinare alla reazione i compagni è Mosca, che piazza 3 dei suoi 6 muri-punto, portando la Vero Volley a -1 (14-15). L’aggancio arriva a quota 18 ed è firmato da Padar (7 punti nel parziale) con un ace. Si procede a braccetto fino ai vantaggi: i locali falliscono 3 set-point, poi gli ospiti altrettanti e quindi al terzo set-point consecutivo degli azzurroblù Röhrs la mette a terra facendo esplodere l’Opiquad Arena (33-31).
Per il secondo set Eccheli conferma in campo il subentrato (nel finale di primo set) Velichkov per Atanasov mentre Giuliani schiera Anzani centrale per Mati. Buchegger, uno dei 4 “ex” della contesa (assieme a Davyskiba, Federici e, tra i locali, Beretta), parte con 2 ace (chiuderà il parziale con 6 dei suoi 16 punti totali) e con altri servizi mette in difficoltà la ricezione dei padroni di casa, che vanno sotto per 1-5. Davyskiba con 3 attacchi consecutivi (14 punti complessivi nel match per il bielorusso) e Tizi-Oualou con un ace allargano la “forbice” (3-10). Röhrs con una schiacciata dalla seconda linea avvia la rimonta degli azzurroblù, che si concluderà a quota 19 con un attacco di Padar. Sempre Röhrs mette a terra altre due palle (5 punti nel parziale dei suoi 11 complessivi) per il 23-20, mentre è una battuta di Porro sulla rete a chiudere la frazione di gioco sul 25-23.
Per il terzo set Giuliani ripropone Mati per Anzani, ma è la Vero Volley a provare l’allungo con Mosca (9-6), subito ripresa con un attacco e un ace di Buchegger (9-9). Si prosegue testa a testa fino al 21-20, quando Padar (8 punti nel parziale) schiaccia con violenza 2 palloni per il “break” decisivo. È un muro di Röhrs a chiudere set (25-21) e match (3-0).
La Vero Volley tornerà in campo domenica prossima alle ore 18 in casa della MA Acqua S.Bernardo Cuneo.