Superlega, la Vero Volley si mangia i “canarini”

Quella andata in scena oggi all’Opiquad Arena di Monza, davanti a 2654 spettatori, sembrava la partita tra chi sbagliava più battute. In soli 3 set le due squadre sono riuscite a mandare a rete o fuori campo ben 40 servizi e alla fine i 3 punti se li è portati a casa chi ne ha sbagliati meno, la Vero Volley, fermatasi a quota 17 contro i 23 della Valsa Group Modena. A fare la differenza tra le due compagini, però, sono stati soprattutto i muri-punto: alla fine il tabellino registra un clamoroso 15-4 a favore del team ottavo in Superlega contro i “canarini” quarti e che delle ultime 5 gare ne avevano vinte 4. A influire su queste statistiche sono stati certamente gli atteggiamenti tenuti dalle due formazioni: più supponenti sono stati gli emiliani e più coraggio hanno preso i lombardi, che hanno alimentato il loro entusiasmo a mano a mano che i loro sforzi venivano ripagati nel punteggio. A proposito di entusiasmo, il pubblico ha premiato come Mvp quello che sarebbe dovuto essere premiato anche dalla stampa, ossia lo schiacciatore Velichkov, subentrato al solito opaco Atanasov (ma quando si deciderà l’allenatore Massimo Eccheli a promuovere titolare il giovane bulgaro al posto dell’esperto connazionale?). Velichkov ha portato in campo freschezza, entusiasmo, determinazione e 11 punti, molti dei quali pesanti. Mvp della stampa è stato premiato Padar, protagonista anch’egli di un’ottima prova, chiusasi con 20 punti (tra cui 1 ace e 3 muri) e il 67% in attacco.