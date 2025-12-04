Superlega, la Vero Volley smonta la Cucine Lube Civitanova

VERO VOLLEY-CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1

È successo di nuovo: come già capitato nelle scorse stagioni, una volta toccato il fondo nelle prestazioni la Vero Volley si è prontamente riscattata. Nel turno infrasettimanale di campionato, disputato tra le mura amiche dell’Opiquad Arena di Monza, i biancoblù hanno piegato per 3-1 nientemeno che la Cucine Lube Civitanova, team campione in carica di Coppa Italia. I marchigiani non hanno mostrato di essere lo squadrone degli ultimi 14 anni, ma i ragazzi allenati da Massimo Eccheli hanno fornito una prova al massimo delle loro possibilità, che sono quelle di una sofferta qualificazione ai play-off scudetto. Per il momento capitan Beretta e compagni sono terzultimi, però stasera hanno fatto vedere di avere le carte in regola per risalire la china. Col ritorno nella formazione titolare di Padar come opposto è aumentata l’efficacia in battuta, l’attacco ha alzato le sue percentuali, ma soprattutto ha funzionato molto bene la correlazione muro-difesa: non a caso i migliori in campo sono stati i centrali Beretta e Mosca e il libero Scanferla, premiato come Mvp in virtù della sua attività difensiva e del 46% in ricezione nonostante le bordate scagliate da Nikolov, vicecampione del mondo in carica con la Nazionale bulgara al pari di Atanasov della Vero Volley. A proposito di finalisti del Mondiale, la Lube guidata da Giampaolo Medei annovera tra le sue fila anche i campioni della Nazionale azzurra Balaso, Gargiulo e Bottolo. Ciò nonostante, a parte Nikolov, non hanno imbroccato la serata giusta, forse attendendosi una compagine avversaria facilmente addomesticabile.

Davanti a 1822 spettatori, e a qualche altra decina di migliaia che seguivano la diretta tv su Rai Sport, la Vero Volley inizia col piede giusto e sul 13-12 Beretta, con un attacco e un muro, e Padar con un ace, allargano la forbice fino a 4 lunghezze. La Lube reagisce trascinata da Nikolov (9 punti nel parziale) e raggiunge il pareggio sul 20-20. Rohrs rilancia la sua squadra con 2 attacchi (7 punti per il tedesco nel parziale), ma un suo errore riporta la parità (23-23). Di nuovo Rohrs e Atanasov con un palleggio spinto sigillano il set. Il bulgaro chiude la frazione di gioco con l’83% in attacco e poi terminerà l’incontro con 15 punti.

Nel secondo set i padroni di casa partono lanciati, portandosi prima sul 5-2, poi sul 7-3 e quindi sul 9-4. Il libero della Nazionale, Balaso, riceve positivamente solo il 14% dei palloni e così il muro dei lombardi va a nozze (5-0 i muri-punto a fine parziale). Rohrs e Padar martellano che è un piacere (rispettivamente 7 e 6 i loro punti nel parziale, ma chiuderanno il match a quota 17 il tedesco e 14 l’ungherese), mentre l’opposto marchigiano Loeppky (“ex” della contesa assieme a Orduna e al biancoblù Larizza) va in crisi. Medei effettua qualche cambio che sortisce l’effetto sperato: un errore di Atanasov riporta la parità (21-21). Ma la Vero Volley non si smonta, come successo l’ultima volta con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, e inanella 4 punti con un attacco di Rohrs, un ace di Padar, un muro di Rohrs e un muro dell’altro bulgaro Velichkov (25-21).

Per il terzo set Medei schiera Orduna, D’Heer e Duflos-Rossi rispettivamente per Boninfante, Tenorio e Bottolo. Loeppky torna ai suoi livelli abituali, firmando 6 dei suoi 10 punti complessivi (stessa doppia cifra raggiunta alla fine da Beretta), e Nikolov si scatena mettendo a terra altri 9 punti (chiuderà il match a quota 26 con 5 ace all’attivo). Al contrario dall’altra parte della rete si sgonfia Rohrs (0 su 4 in attacco) e i muri vanno in vacanza (5-1 il computo dei muri-punto nel parziale a favore della Lube). I marchigiani scappano sul 2-2 portandosi prima sul 3-6 e poi sul 4-10 con 3 punti consecutivi di Nikolov, gli ultimi 2 in battuta. Stavolta è Eccheli a cambiare qualche pedina e in particolare Marttila risulta efficace, anche se il punto del pareggio sul 20-20 lo firma Beretta con un ace. Due perle di Loeppky (attacco dalla seconda linea e muro) scavano un piccolo solco che 2 muri (di Gargiulo e Nikolov) allargano definitivamente (21-25).