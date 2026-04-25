Superlega, niente Europa per la Vero Volley eliminata dalla Trentino

VERO VOLLEY-ITAS TRENTINO 0-3

Finisce male la stagione agonistica della prima squadra della Vero Volley maschile, ma si sapeva che le semifinali dei play-off 5° posto (posizione che vale la qualificazione alla Challenge Cup) sarebbero state un ostacolo duro da superare; l’Itas Trentino, terza classificata in regular season, aveva battuto per 3-0 la formazione allenata da Massimo Eccheli, ottava in regular season, sia nei due match del girone unico che in gara-1 di play-off e pure in Coppa Italia.

Davanti ai 2311 spettatori dell’Opiquad Arena il team biancoblù è stato surclassato dalla compagine guidata in panchina dall’argentino Marcelo Mendez. Alcuni dati statistici parlano da soli: 57% a 41% in attacco, 9-4 nei muri-punto, 6-2 nelle battute. “Top scorer” del match e Mvp è stato Ramon in virtù dei 16 punti messi a terra (tra cui 2 muri), del 67% in attacco e del 32% in ricezione. In doppia cifra sono arrivati anche Lavia e, per la Vero Volley, Velichkov, entrambi con 11 punti.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 5-5, quado Faure con una schiacciata (6 punti per lui nel parziale), Sbertoli con un muro, Lavia con un ace e Ramon con un attacco creano il solco che resterà scoperto fino a fine frazione di gioco. Il punto del 21-25 è regalato da Beretta con una battuta lunga.

Nel secondo set l’Itas vola via sull’1-1 e con 2 punti consecutivi di Faure è già a +4 (3-7). Sul 4-8 l’opposto trentino s’infortuna ed entra Gabi Garcia, però la musica non cambia di qualità. La progressione è prima lenta (6-11, 12-19), ma nel finale il punteggio si fa pesante: il punto del 16-25 lo mette a terra Torwie.