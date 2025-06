Vichinghi sempre al fianco del Monza

Concorezzo. La prima quota di oltre cinquanta tesserati è stata superata. Ma il Monza Club Vichinghi Biancorossi punta ancora più in alto. Nonostante la retrocessione in B dopo tre indimenticabili anni in serie A, la passione dei sostenitori dei biancorossi è ancora contagiosa.

Lo testimonia la festa andata in scena venerdì sera al Workinorogress bar organizzata dal direttivo coordinato dal presidente Paola Meregalli e dal vice Ivan Santin e dove siede anche il sindaco di Concorezzo , Mauro Capitanio.

I tifosi, un po’ delusi dalle modalità con cui la società ha gestito l’ultima disastrosa fase di campionato, sperano ora in un pronto anche se non scontato rilancio.

Le iscrizioni al club che porta il nome del celeberrimo vichingo sono sempre aperte.