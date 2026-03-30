Volley, Concorezzo saluta la A2

Testo e foto Lega Volley

La Clerici Auto Concorezzo è la seconda squadra retrocessa in Serie A3. Nell’anticipo della nona giornata della Pool Salvezza, le brianzole cedono 3-0 alla Tenaglia Abruzzo Altino Volley e abbandonano la Serie A2 Tigotà, scivolando a -5 ad una giornata dal termine dal sesto posto di Casalmaggiore.

Partita a senso unico in Abruzzo, in cui le ragazze di coach Soffici non danno mai modo alle avversarie di contendere la posta in gioco nei tre parziali chiusi 25-18, 25-17 e 25-19 in poco più di un’ora. L’MVP Farelli è solo una delle dieci atlete a punti per le abruzzesi, in una gara con ben 26 errori per le brianzolo e il 9% in attacco.

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