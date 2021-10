Volley, esordio brillante della Robosystem

. Sabato scorso è andata in scena la prima partita del girone C di B2 Femminile. Contro una squadra giovane ed esuberante, per le ragazze della Robosytem Concorezzo non è stato facile portare a casa la vittoria. Così il coach Bonollo sulle avversarie: “Hanno delle buone caratteristiche e sapevamo che, dando loro la possibilità di giocare in tranquillità, ci avrebbero messo in difficoltà”. Nonostante l’ottimo avvio, le ragazze biancorosse si sono fatte riprendere per ben due volte, vanificando il doppio vantaggio parziale 1-0 e 2-1. “Non siamo in splendida forma, nell’ultimo periodo non siamo riusciti ad allenarci in modo adeguato a causa di alcune assenze in determinati ruoli” la spiegazione di Bonollo sui cali visti durante la partita. Prosegue poi: “In alcune situazioni questo non ci ha permesso di trovare l’intesa di squadra, lasciando spazio alla paura di sbagliare o alla mancanza di lucidità”. Una vittoria però è frutto soprattutto di cose buone e nel match contro la compagine bergamasca si è vista la qualità di gioco espressa da qualche giocatrice, la capacità di gestire i momenti di difficoltà aiutando di fatto il resto della squadra a riprendere in mano la situazione. Altro elemento positivo è stata la determinazione dimostrata al tie-break, mai messo in discussione e vinto per 15 a 7. Il coach biancorosso la pensa così: “Mi è piaciuta molto la reazione delle ragazze nel momento chiave del match, quello determinante per la vittoria, ed è proprio da qui che dobbiamo ripartire per acquisire maggiore consapevolezza nei nostri mezzi”. Infine uno sguardo ai prossimi impegni, entrambi in casa: “Ci aspettano due partite consecutive in casa, durante il quale finalmente ritroveremo il nostro pubblico e sono convinto che il loro supporto sarà fondamentale per ricominciare a fare punteggio pieno”. Ora testa a sabato prossimo contro il Vero Volley Monza.

CHORUS VOLLEY BERGAMO vs ROBOSYSTEM CONCOREZZO 2-3 Parz.20-25 25-20 19-25 25-18 7-15