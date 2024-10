Volley, la Numia vince anche l’anticipo di Serie A1

NUMIA VERO VOLLEY-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-1

Senza Egonu, convalescente dal trattamento endoscopico chirurgico alle fosse nasali, quella contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 era una partita da prendere con le molle per la Numia Vero Volley, che ha dovuto anticipare il match della tredicesima giornata di Serie A1 perché dal 17 al 22 dicembre prossimo impegnata nel Campionato mondiale per club. All’Opiquad Arena di Monza, però, le azzurroblù, già vittoriose nelle prime 2 gare di campionato, hanno superato senza perdere punti anche l’ostacolo rappresentato dalle piemontesi allenate da Giulio Cesare Bregoli, grazie a una buona correlazione muro-difesa ma soprattutto al miglior tasso tecnico generale della squadra, mostratosi soprattutto nel primo e nel quarto set. La buona prova di Kurtagic nell’ultima frazione di gioco fa pensare che forse l’allenatore Stefano Lavarini dovrebbe far ruotare maggiormente le atlete a disposizione, considerando anche i moltissimi impegni che dovrà affrontare il gruppo a lui affidato nella stagione in corso.

All’Opiquad Arena, dunque, davanti a 2782 spettatori, si è assistito a una bella partita, che ha visto protagoniste principali la palleggiatrice di casa Orro, bravissima a smistare i palloni a tutte le “bocche da fuoco” della sua squadra, ma anche capace di realizzare la bellezza di 9 punti, tra cui 2 ace e 2 muri, e la schiacciatrice adattata ad opposto Cazaute: la sostituta di Egonu, ed “ex” della contesa assieme alle avversarie Buijs e Zakchaiou, è stata votata Mvp in virtù dei 20 punti messi a terra, tra cui 2 ace, del 50% in ricezione e del 56% in attacco.

Nel primo set, oltre a loro, si mettono in evidenza la centrale Heyrman e la schiacciatrice ospite Skinner, autrici di 6 punti ciascuna, dei 12 totali la belga, dei 15 complessivi la statunitense. Da segnalare al contrario la partita no dell’altra schiacciatrice piemontese Gicquel, che chiude con un desolante 0 su 4 in attacco. La Numia parte a razzo, portandosi sul 3-0, poi sul 6-1 e quindi sull’8-2 con ben 5 punti di Cazaute. Omoruyi ricuce (8-5), ma Daalderop ricaccia a -6 le torinesi (13-7). La Reale Mutua Fenera resta attaccata alla partita e si riporta a -2 (18-16) con due attacchi di Skinner e un muro di Anthouli. Sul 21-19 Heyrman veste i panni del “deus ex machina” e mette a terra 3 punti (due attacchi e un muro) che valgono il 25-20 finale.

Nel secondo set la sfida è tutta tra opposti: alla fine Cazaute ha la meglio per 8-6 su Omoruyi, lo scarto che decide il set dato che si chiude sul 26-24. La frazione di gioco si sviluppa sul filo dell’equilibrio: sul 9-8 Cazaute mette a terra due attacchi ma le ospiti ricuciono, poi si va avanti a braccetto fino al 21-21, quando Orro e Heyrman firmano il “break”; ma sul 24-22 Skinner schiaccia e mura per il pareggio. Ci pensa Sylla a martellare i due palloni decisivi.

Per il terzo set Bregoli inserisce Buijs al posto della deludente Gicquel. Omoruyi resta con la mano calda (7 dei 19 punti complessivi), mentre Cazaute crolla a un imprevisto 0 punti su 4 attacchi. A reggere l’attacco lombardo sono Sylla e Daalderop, ciascuna con 6 punti realizzati, dei 17 totali l’italiana, dei 16 complessivi l’olandese. Sul 5-6 Alberti, Skinner, Zakchaiou e due errori in attacco di Sylla lanciano le chieresi a +6. Sylla si riscatta e rifila alle avversarie quattro schiacciate quasi consecutive (prima dell’ultima si registra un attacco di Skinner). Altri due attacchi di Zakchaiou ricacciano le padrone di casa a -5, che non si deprimono e un punticino alla volta risalgono la china fino a impattare sul 20-20 con un muro di Danesi. Si procede testa a testa e nel finale la Numia Vero Volley spreca due match-point mentre la Reale Mutua Fenera non fallisce con Skinner il suo primo set-point (25-27).

Per il quarto set Lavarini inserisce al centro Kurtagic per l’appannata Heyrman e la mossa dà i suoi frutti rendendo il muro più solido. Skinner crolla al 16% in attacco e per la Numia il set va in discesa già dal 7-5, quando infila 6 punti consecutivi (due attacchi a testa per Sylla e Cazaute e uno per Danesi più un ace di Orro). Poi due attacchi di Cazaute e Daalderop inframmezzati da un muro di Kurtagic portano le lombarde a +11 (18-7), vantaggio che viene amministrato fino al termine, quando un ace di Sylla sigilla il punteggio sul 25-14.

La Numia Vero Volley tornerà in campo domenica prossima alle ore 16 all’Allianz Cloud di Milano ospitando l’Igor Gorgonzola Novara, un match che dovrebbe essere ancora più impegnativo di quello di oggi.

