Vuoi trasformare la corsa in magia? Ecco i segreti da conoscere

Concorezzo. Una Sala di Rappresentanza partecipe e un pubblico entusiasta hanno fatto da cornice a “La magia del Running“, la serata informativa e divulgativa promossa dalla community dei ConcoRunners con il patrocinio del Comune di Concorezzo.

L’evento, nato per esplorare a 360 gradi il mondo della corsa e del benessere, ha saputo coniugare la passione sportiva con i consigli tecnici degli esperti. Sul tavolo dei relatori si sono alternati professionisti del settore e atleti d’eccezione, in un dialogo aperto che ha catturato la curiosità e l’interesse dei presenti.

Gli interventi della serata

A guidare il pubblico in questo viaggio tra performance e salute sono stati esperti e testimoni diretti:

Michele Zocco, ultramaratoneta e fondatore dei ConcoRunners, che ha illustrato aspetti tecnici e pratici del running e trasmesso lo spirito di aggregazione della community.

Mirko Salvaneschi, osteopata, ha approfondito le dinamiche di prevenzione degli infortuni e gli esercizi di riscaldamento corretti per i podisti.

Monica Barbieri, osteopata, che ha mostrato l’importanza dell’analisi della postura e l’efficacia della pedana per i test dell’appoggio podalico.

Stefano Passoni, nutrizionista, ha illustrato i segreti di una corretta alimentazione prima, durante e dopo la corsa.

A coordinare la serata con equilibrio ed efficacia è stato Pier Luigi Minuti, nelle vesti di moderatore ma anch’egli esperto conoscitore della fatica e dello sport di resistenza in qualità di ultramaratoneta e ciclista.

La corsa come stile di vita

“La corsa non è solo un’attività fisica, ma un vero e proprio strumento di salute, passione e condivisione”, è stato il messaggio condiviso a fine serata. Tra spunti pratici, consigli su nutrizione, biomeccanica e recupero, l’incontro ha confermato la grande vitalità del gruppo dei ConcoRunners e l’interesse della cittadinanza per un approccio consapevole allo sport.