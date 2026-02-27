Basket, Galbiati è re di Spagna

Concorezzo. Il concorezzese Paolo Galbiati si mette meritatamente in testa la corona sportiva di Re di Spagna. Una pagina storica per l’allenatore, artefice del clamoroso successo del Baskonia nella Copa del Rey 2026 di basket. Sotto la guida del tecnico di Concorezzo, la squadra basca ha conquistato il prestigioso trofeo dopo aver superato avversari di primissimo piano, tra cui Barcellona e Real Madrid, quest’ultimo battuto 100-89 nella finale disputata al Roig Arena di Valencia.

Per il Baskonia si tratta della prima vittoria nella Copa del Rey dal 2009.

La stampa spagnola ha elogiato il carattere, l’energia e la capacità tattica del coach italiano, capace di infondere fiducia a un gruppo inizialmente in difficoltà nel corso della stagione.

Con questa vittoria, Galbiati aggiunge un altro capitolo importante alla sua carriera internazionale, dopo esperienze vincenti in Italia a Trento e Torino.

Un altro strepitoso successo per il coach concorezzese di basket, Paolo Galbiati ❤️

Cittadino benemerito

Pochi mesi fa il Comune di Concorezzo lo ha premiato in occasione della benemerenza civica, la Gügia dòra per i suoi meriti sportivi: “Concorezzese, allenatore tra i più apprezzati del basket nazionale e internazionale. Dopo aver guidato l’Aquila Basket Trento, nel 2025 Paolo Galbiati è stato chiamato sulla panchina del Baskonia, storica squadra dell’Eurolega. Nel corso della sua carriera ha fatto parte dello staff tecnico della Nazionale italiana e di club di vertice. Una storia sportiva che parte da Concorezzo e arriva in Europa, ma che resta profondamente legata ai valori dello sport: passione, rispetto, determinazione e lavoro di squadra“.