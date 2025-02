Battezzata la nuova rotonda del Pagani

Concorezzo. Abitudine o distrazione, un automobilista ha “battezzato” la nuova rotonda del Pagani.

L’incidente è avvenuto lo scorso 31 gennaio alle 6 del mattino.

La paurosa carambola si è conclusa con il ribaltamento della vettura.

Sul posto sono intervenute squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza.

Per cause in fase di accertamento il veicolo ha terminato la sua corsa ribaltandosi.

Sul posto per soccorrere il ferito e per il ripristino condizioni di sicurezza l’autopompa dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma da Lissone.

Quasi illeso il conducente che è stato trasportato in codice verde in ospedale a Vimercate dal personale AREU giunto in posto.

Presenti anche le Forze dell’ordine per i rilievi del caso.

La nuova rotonda è ancora in fase di completamento ed è segnalata da sistemi lampeggianti.