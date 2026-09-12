Grande attesa per il GP di Concorezzo

Concorezzo. Dopo Monza, Concorezzo. Dopo l’impresa epica di Kimi Antonelli, chi sarà incoronato re del Gran Premio a pedali più spettacolare d’Italia?

Domenica tutti in pista

Domenica 13 settembre 2026 torna a Concorezzo la Gran Pedalata, giunta all’ottava edizione: una sfida spettacolare e goliardica a bordo di go-kart a pedali, capace ogni anno di coinvolgere concorrenti e pubblico. L’appuntamento è organizzato dal CASC e dall’instancabile Fabio Calloni, in collaborazione con Comune, Distretto del Commercio diretto da Maurizio Torresani e realtà commerciali del territorio.

La giornata entrerà nel vivo già dalla mattina. Le qualifiche per la pole position si svolgeranno in via Libertà: alle 9.30 scenderà in pista la categoria Under 12-15, alle 10.30 sarà il turno degli Under 15-18, mentre alle 11 toccherà agli Over 18.

Nel pomeriggio spazio invece alle gare ufficiali in piazza della Chiesa, dove sono previste batterie e finali fino alle 17.15. Il centro storico sarà così trasformato in un vero circuito, con i partecipanti impegnati a conquistare ogni curva a colpi di pedalate.

Non mancheranno inoltre le iniziative collaterali dedicate allo sport e alla sicurezza stradale, tra cui i simulatori di guida Aci. La Gran Pedalata si conferma quindi un appuntamento capace di unire competizione, divertimento e socialità, trasformando per una giornata le strade di Concorezzo in una festa dello sport.

Tra le targhe assegnate il premio Casc giunto alla ottava edizione e il premio alla memoria di Eugenio Lorenzi.

Simulatori ACI

Per arricchire ulteriormente l’offerta del weekend, l’evento vedrà anche la partecipazione speciale dell’Automobile Club d’Italia, nata in stretta collaborazione con il Distretto del commercio. Dalle 10 alle 21, all’interno di un box allestito in piazza della Pace, verranno posizionate due postazioni gratuite equipaggiate con simulatori di guida professionali targati Aci.