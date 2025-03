A San Siro il Monza va in vantaggio di 2 gol, ma l’Inter la ribalta

INTERNAZIONALE-MONZA 3-2

Era prevedibile la sconfitta del Monza, fanalino di coda della graduatoria di Serie A, in casa dell’Internazionale capolista, ma non era certo prevedibile la prova d’orgoglio della squadra brianzola, riuscita a passare in vantaggio addirittura di due reti prima che la rabbiosa reazione della formazione nerazzurra portasse al ribaltamento del punteggio. È un peccato che la compagine biancorossa non abbia sempre giocato con questa determinazione e con questa precisione sia nei passaggi che nelle conclusioni a rete perché la classifica sarebbe stata certamente diversa, meno drammatica come lo è ora dopo 12 sconfitte negli ultimi 14 incontri.

Allo Stadio Giuseppe Meazza il tecnico biancorosso Alessandro Nesta ha confermato il sistema 3-5-2, risultato più adatto in considerazione delle assenze in rosa. Per la sfida contro i nerazzurri meneghini non ha potuto disporre degli infortunati Gagliardini, Pessina (in panchina solo per onor di firma), Caldirola, Akpa-Akpro, Sensi, Carboni e Ciurria. Rispetto alla formazione che ha perso col Torino sono stati schierati Castrovilli e Mota al posto di Palacios e Ganvoula, arretrando Pedro Pereira in difesa. Dall’altra parte Simone Inzaghi, al netto degli indisponibili Di Marco, Darmian e Zalewski, ha praticamente schierato la squadra migliore, fatta eccezione per Thuram, inizialmente lasciato in panchina per dare spazio ad Arnautovic.

Davanti ai 66344 spettatori dello stadio di San Siro, di cui circa 700 di fede biancorossa, l’Inter prende subito in mano il pallino del gioco, ma il Monza è concentrato a dovere e meno impreciso del solito nei passaggi e riesce dunque a contenere gli attacchi nerazzurri e a respirare senza eccessive difficoltà. Ad andare più vicini alla segnatura nei primi minuti sono i brianzoli con un’iniziativa personale di Keita Baldè, che da poco fuori l’area nerazzurra calcia fuori di un metro. L’Inter comincia a fare sul serio al 20’: sul corner di Çalhanoğlu arriva di testa Lautaro Martinez che manda alto. Il Monza risponde subito con un tiro dalla distanza di Bianco che passa a lato di due metri. Dopo un altro giro di lancette d’orologio Turati deve tuffarsi per respingere un bel colpo di testa di Arnautovic. Al 24’ Lautaro Martinez va in gol ma il Var annulla per fallo di mano dello stesso attaccante argentino. Al 32’ Turati blocca un pericolosissimo rasoterra di Barella. Sulla ripartenza biancorossa Mota libera con un colpo di tacco Birindelli che entra in area e batte Josep Martinez. Al 36’, sull’ennesimo corner di Çalhanoğlu, sul primo palo arriva per primo di testa Bastoni che manda a lato. 1’ dopo Dumfries prova lo scavetto ma alza troppo poco la sfera che finisce tra le braccia di Turati. Al 44’ il Monza raddoppia a sorpresa con un magistrale destro a giro dal limite di Keita Baldè. L’Inter diventa furente e si getta in avanti con tutte le sue forze, arrivando ad accorciare nel recupero: sul cross di Mkhitaryan c’è la sponda di Dumfries per Arnautovic che sul filo del fuorigioco insacca di testa.

La ripresa è un assalto all’arma bianca da parte della squadra di casa. Al 4’ si registra un colpo di testa di Bisseck debole. Al 6’ Turati devia in corner una conclusione di Dumfries. Al 17’ Lautaro Martinez manda alto un colpo di testa da due passi. 2’ dopo i nerazzurri pareggiano con una rasoiata dal limite di Çalhanoğlu. Nesta leva gli stanchi Castrovilli e Mota inserendo Lekovic e Ganvoula. Al 25’ si annota l’unica conclusione del Monza del secondo tempo: un sinistro debole di Bianco che viene bloccato da Josep Martinez. Al 26’ è il subentrato Thuram a mandare di testa alto di poco. 2’ più tardi lo stesso attaccante nerazzurro spedisce la sfera poco sopra l’incrocio dei pali con un destro a giro. Nesta inserisce Caprari per Keita Baldè e 1’ dopo Kyriakopoulos, nel tentativo di anticipare Lautaro Martinez, concede alla squadra di casa il sorpasso nonostante la parata spettacolare di Turati quando però ormai il pallone aveva superato interamente la linea di porta di pochissimo. L’Inter prova a mettere al sicuro il risultato al 38’ al termine di un veloce contropiede ma Thuram centra il palo. Al 41’ Nesta gioca le carte Brorsson e Birindelli per gli stremati Izzo e Birindelli, però l’ultima occasione è ancora dell’Inter: al 43’ Turati si tuffa per evitare la doppietta di Çalhanoğlu.

In sala stampa Nesta è sconsolato per il risultato ma ancora fiducioso per una miracolosa salvezza: “Il rammarico di oggi è stato prendere il primo gol all’ultimo minuto del primo tempo. La squadra ha comunque fatto bene, quello che avevamo preparato in settimana. Sono molto contento della prestazione di oggi. Purtroppo qualche mio uomo ha giocato tutte le partite del campionato ed era stanco e ho dovuto toglierlo prima del 90’. Come pure era stanco Keita Baldè, ma perché è arrivato da poco ad allenarsi con noi. Quindi ho dovuto fare dei cambi di un certo tipo, mentre loro hanno messo in campo Thuram. Della nostra stanchezza si è notato nel secondo tempo, perché non riuscivamo a tenerli lontano dalla nostra area come nel primo tempo. Ora contro il Parma è l’ultima chiamata: non c’è alternativa alla vittoria se vogliamo ancora sperare nella salvezza”.

Anche stavolta per i giocatori è venuto in sala stampa Birindelli: “Il mio gol? Con Mota ci troviamo spesso a fare questi giochetti… I gol fanno sempre piacere ma anche stavolta non è servito a portare i punti. Mi dispiace perché abbiamo giocato con orgoglio e spensieratezza, ma purtroppo alla fine resta rammarico. Se fossimo andati negli spogliatoi con 2 gol di vantaggio la partita sarebbe stata diversa. Dispiace poi non portare a casa un punto per mezzo centimetro della palla entrata completamente. Purtroppo quest’anno tante partite sono state giocate bene, ma non siamo riusciti a segnare. La prossima partita deciderà il nostro futuro per davvero”.

Inzaghi ha fatto elogi al Monza: “Complimenti alla squadra di Nesta che è venuta a disputare un’ottima gara, organizzata, difensiva ma con ripartenze. Noi dovevamo fare meglio sul primo gol subìto, mentre il secondo è stato un bel gol di Keita Baldè. Le sostituzioni ci hanno aiutato a ribaltare il risultato, ma sono stati tutti bravi nel secondo tempo, che è stato giocato alla grandissima”.