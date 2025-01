Pauroso frontale a Concorezzo, due feriti

Concorezzo. Pauroso e al tempo stesso spettacolare incidente questa mattina, lunedì 20 gennaio, in zona Malcantone, lungo la strada Provinciale 13 “Monza-Melzo”.

Intorno alle 10,30, per cause al vaglio della Polizia locale, due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stata una donna di 50 anni che ha riportato un trauma al bacino e alle gambe, con sospette fratture, ed è stata trasportata d’urgenza, in Codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza. La donna era alla guida di una delle due auto coinvolte.

L’altro conducente, un ragazzo di 28 anni, ha riportato un trauma con sospette fratture al torace e alle gambe. Per lui il quadro complessivo sembrava meno grave e la centrale operativa del 118 ha disposto il trasferimento in ospedale al San Raffaele di Milano in codice giallo.

Sul posto, oltre alla Polizia locale e alle ambulanze del 118, anche i Vigili del fuoco.

L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla trafficatissima arteria stradale.

Segui il canale Concorezzo su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8N16m9WtC0sT1X9V1S