Perseguitava la moglie, arrestato concorezzese

Concorezzo. E’ in carcere per aver infranto gli articoli del Codice penale del cosiddetto Codice rosso, assillando la moglie nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. E con l’aggravante di girare in strada con in tasca un coltello da cucina, particolare che gli è costato anche la denuncia per porto abusivo di armi.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la burrascosa relazione di due cinquantenni, coniugati e con figli. La loro situazione era da tempo monitorata dai carabinieri e anche dal Comune, per precedenti intemperanze. I militari avevano anche tenuto sotto osservazione i social dell’uomo, che spesso contenevano allarmanti messaggi non diretti ma comunque interpretabili.

A fine gennaio, intorno alle 21, l’uomo (nel frattempo trasferitosi a Monza), è stato arrestato su ordine del giudice. I carabinieri di via Ozanam lo hanno arrestato per strada, ma non in prossimità della casa della moglie. Ora attende la decisione dietro le sbarre del carcere di Monza.

L’arresto