Concorezzo. Torna domenica 25 maggio 2025 la Corsa per la Vita.

Organizzata dal gruppo I gamber de Cuncuress, questa corsa vede tutti gli anni impegnati numerosissimi concorezzesi e non. La gara non competitiva di Concorezzo compie 39 anni: organizzata in collaborazione con Atletica Concorezzo e il supporto del Casc e di Lilt, ogni anno propone tre percorsi, sia per i più piccoli sia per i più grandi.