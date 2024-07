Concorezzo. È finito in ospedale in ambulanza, in codice giallo, il conducente di una automobile che, martedì sera, alle 20,30, si è schiantata contro una cancellata in via La Malfa.

Le cause del sinistro sono al vaglio delle Forze dell’ordine.

Per soccorrere il conducente è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco oltre all’ambulanza del 118.