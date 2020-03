Coronavirus, Concorezzo piange la seconda vittima

Concorezzo. La città piange purtroppo la seconda vittima della pandemia del Coronavirus. A dare l'annuncio è stato il sindaco Mauro Capitanio che ha ricevuto la comunicazione ufficiale dai famigliari e dall'Ats di Monza e Brianza. Si tratta di un uomo di 79 anni. Sarebbe invece in via di guarigione il 41enne ricoverato al Policlinico di Monza e che avrebbe contratto il virus in una regione del Nord soggiornando presso una struttura alberghiera. Il sindaco ha annunciato in totale 3 casi oltre ai due decessi.

Ormai è quasi impossibile tenere l'aggiornamento dei casi che vengono segnalati dai sindaci della Provincia di Monza e Brianza. L'appello costante è quello di rimanere in casa, evitare contatti anche coi i vicini, uscire solo per motivi di lavoro o per l'approvvigionamento.

Dal sindaco sono arrivati nuovi appelli a rispettare le direttive nazionali e a sostenere il prezioso lavoro della Protezione civile che sta consegnando pasti e spese a domicilio. Il 30% dei dipendenti comunali sta lavorando da casa in smart working.

IMPORTANTE. Fino al 25 marzo sono sospesi i divieti di sosta per lavaggio strade. Sospeso il mercato settimanale anche per la parte relativa ai banchi alimentari.

Nella foto una immagine shock di un paziente intubato su un lettino di ambulanza essendo finiti i posti in molti reparti di Terapia intensiva della Lombardia.

ATTIVATO IL COC

Il Comune di Concorezzo ha attivato ieri, giovedì 12 marzo, il centro operativo comunale (Coc) per la gestione dell’emergenza dell’epidemia Coronavirus.

“L’attivazione del Centro operativo comunale – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio- rappresenta un’azione formale e amministrativa ulteriore rispetto a quelle che abbiamo già intrapreso per la gestione dell’epidemia. Il COC

potrà coordinare infatti eventuali situazioni di emergenza in collaborazione con tutti gli enti preposti. L’obiettivo è quello di farci trovare pronti e già operativi in caso di necessità”.