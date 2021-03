Covid, 111 positivi: il 50% tra 40 e 60 anni

Concorezzo. Sale ancora il numero dei positivi in paese. Nell'ultimo rapporto diffuso dal sindaco, Mauro Capitanio, vengono evidenziati 111 casi di cittadini contagiati dal Covid. Il 50% di questi ha un'età compresa tra 40 e 60 anni. L'ospedale di Vimercate, nel frattempo, fa i conti con la terapia intensiva satura da giorni e nuovi reparti Covid aperti appositamente. Dall'inizio della pandemia Concorezzo ha registrato 49 decessi per Covid.

Proseguono le vaccinazioni per over 80 e corpo docente. E non mancano fake news sul calendario delle vaccinazioni

Attenzione ai falsi calendari delle vaccinazioni

LA SITUAZIONE OGGI IN ITALIA

Attuali positivi

571.672

Incremento 6.219

Dimessi/Guariti

2.699.762

Incremento 13.526

Deceduti

104.942

Incremento 300

Totale casi

3.376.376

Incremento 20.159