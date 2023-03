Ecuosacco, ci siamo: cosa bisogna fare

Concorezzo. Dal 1 aprile parte definitivamente la rivoluzione nella raccolta rifiuti, un percorso per allineare Concorezzo alla quasi totalità dei Comuni del Vimercatese e provare ad alzare il tasso di differenziata. Minori costi di smaltimento del secco, un favore all'ambiente.

LA PRIMA COSA DA SAPERE: QUANDO SI PARTE

Lunedì 3 aprile avvio raccolta multipack esclusivamente con sacco giallo codificato fornito dal Comune

Mercoledì 5 aprile inizio raccolta del secco con ecuosacco rosso

I sacchi rossi e quelli gialli del multipack NON vanno utilizzati PRIMA delle date di avvio della raccolta.

COSA CAMBIA CON L'ECUOSACCO

Nel sacco rosso andranno gettati solo i rifiuti non differenziabili. E' richiesta la collaborazione di tutti i cittadini e sono previsti anche controlli a campione e, in caso di ripetute violazioni delle regole, anche delle sanzioni o il mancato ritiro del sacchetto.

Cosa andrà buttato nell’Ecuosacco?

Ecco alcuni esempi di cosa si potrà buttare nei sacchi rossi: frazione secca mascherine – salviettine igienizzanti – spazzolini – rasoi usa e getta – pannolini – assorbenti – sacchi per aspirapolvere – lettiere per animali – capsule del caffè in plastica – radiografie – posate in plastica – cd/dvd – collant – carta per alimenti – carta forno – scontrini. L’elenco completo è pubblicato sul sito di CEM (www.cemambiente.it).

NON HO RITIRATO L'ECUOSACCO: ECCO DOVE E COME

♻️Ecuosacco, al via la distribuzione dei sacchi (sacchi rossi per il secco e sacchi gialli per il Multipack).

Ecco tutte le info:

🚮Avvio Ecuosacco: aprile 2023

✅Distribuzione sacchi (gratuiti):

🗓️da martedì 7 marzo a sabato 8 aprile

📍in sala di Rappresentanza del Comune

⌚Gli orari: martedì 8.30 – 12.30, mercoledì 14 – 19, giovedì 8.30 – 12.30 sabato 8.30 – 12.30

Per il ritiro della dotazione:

📌Utenze domestiche: presentarsi con la tessera sanitaria o con la carta d’identità elettronica di un qualunque componente del nucleo familiare legato all’utenza.

E’ anche possibile chiedere a un amico, a un parente o a un vicino di ritirare la propria dotazione, affidandogli la propria carta di identità o tessera sanitaria

📌Utenze non domestiche (ditte, negozi, uffici, bar, ecc.): presentarsi con la CEM card. Per richiederla scaricare il modulo dal sito del Comune e inviarlo compilato alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

📍Il ritiro della CEM card avverrà all’ufficio Ecuosacco del Comune il martedì (8.30-12.30) e il giovedì (8.30-12.30 su appuntamento).

Per info e richieste di appuntamento: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

♥️La distribuzione dei sacchi sarà a cura dei volontari della Protezione civile

📌❗E’ possibile ritirare la propria dotazione, senza fretta, nel corso di tutto il periodo previsto (fino a sabato 8 aprile)

QUALCHE DUBBIO? USA LA APP

DifferenziaTI, la nuova App di Cem Ambiente, per mettere in tasca tutte le informazioni sulla raccolta dei rifiuti.

Ecco come funziona. E a che cosa serve.

I residenti nei comuni soci di Cem Ambiente potranno risolvere i dubbi di fronte ai cestini per la separazione dei rifiuti grazie alla app DifferenziaTi, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet.

I cittadini potranno, non solo interrogare il loro cellulare per capire in quale contenitore gettare 300 tipologie di scarti ma avranno costantemente a portata di mano il calendario con i giorni delle raccolte in tutte le vie delle singole località. Potranno verificare gli orari delle piattaforme ecologiche, prenotare il ritiro degli ingombranti, scoprire i punti di conferimento di pile, farmaci scaduti e oli esausti, segnalare disservizi quali il mancato passaggio e la rottura di bidoni. Potranno, inoltre, inviare fotografie di discariche abusive: in quel caso gli operatori gireranno l’informazione ai comuni. Chi, oltre a scaricare l’applicazione, si iscriverà alla app riceverà sul proprio telefonino notifiche sulla modifica del calendario della raccolta in occasione delle festività, sui servizi straordinari e sulle iniziative promosse dalla società.

Vediamo più nel dettaglio le principali funzionalità dell’App Differenziati

Dove lo butto – un dizionario con oltre 300 voci di topologie diverse di rifiuti, per sapere subito quale contenitore usare e come differenziare in modo corretto;

Calendario raccolta – ogni cittadino può trovare facilmente il giorno e l’ora del servizio di ritiro rifiuti riferiti al proprio indirizzo o qualsiasi altro indirizzo di uno dei Comuni del bacino Cem;

Piattaforme ecologiche – l’indicazione della propria piattaforma di riferimento, con indirizzi orari e tipologie di rifiuti per i quali è previsto il conferimento;

La raccolta vicino a te – Nessuno sa mai dove buttarealcuni rifiuti come pile, farmaci, oli vegetali esausti. L’App DifferenziaTi, grazie al collegamento Gps, trova subito il contenitore più vicino a te;

Prenotazione ritiri – Un canale rapido per prenotare il servizio di recupero (ove previsto) dei rifiuti ingombranti.

Segnalazioni servizi – un canale diretto per segnalazioni di vario tipo che il cittadino ha necessità di far arrivare a Cem: dalla mancata raccolta del rifiuto nel giorno stabilito alle segnalazioni di rifiuti abbandonati, con la possibilità per gli utenti di avere feedback diretti.

Sottoscrizioni – un sistema semplice ed efficace per rendere interattivi i servizi di Cem: gli utenti potranno ricevere alert e informazioni in maniera personalizzabile su tutta una serie di servizi: da subito, per la variazioni di date nella raccolta rifiuti, per servizi straordinari, per news e iniziative. A breve, per semplici promemoria come l’orario in cui esporre i rifiuti della raccolta porta-porta!

Il tutto ovviamente in forma gratuita