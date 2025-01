Motociclista di Concorezzo soccorso in elicottero

Concorezzo. Per metterlo in salvo è dovuto intervenire l’elisoccorso. Se l’è vista brutta un motociclista di Concorezzo che, lo scorso fine settimana, aveva organizzato un’uscita su due ruote con un amico.

I due giovani insieme ad alcuni compagni avevano raggiunto Montevecchia alta per un giro. Qualcosa però è andato storto e i due concorezzesi sono rimasti coinvolti in una terribile e rovinosa caduta.

Il più grave dei due è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. L’amico, invece, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mandic di Merate.

All’altezza del parcheggio con vista Resegone, i due concorezzesi avrebbero preso una scorciatoia nei campi ma, a causa del prato ghiacciato, uno è caduto e quello che lo seguiva lo ha tamponato. In un primo momento si è temuto il peggio e i numerosi passanti hanno subito lanciato l’allarme alla centrale operativa del 112.

Vista la situazione è stato mobilitato anche l’elisoccorso di Como. Nel frattempo, nel parcheggio di via Belvedere in alta collina sono arrivate anche un’automedica e un’ambulanza. Il più grave dei due giovani motociclisti, che lamentava un dolore al fianco destro, è stato subito sottoposto a un’ecografia sul posto per una sospetta lesione al fegato. Subito dopo, il medico lo ha fatto caricare in elicottero e portare al San Gerardo di Monza. L’amico, che ha invece riportato ferite al polso e al bacino, è stato trasferito sempre in codice giallo all’ospedale di Merate.

Nessuno, per fortuna, era in pericolo di vita

