Rissa in via Libertà placata dai carabinieri

Concorezzo. Momenti di tensione, domenica sera, in via Libertà. Per motivi apparentemente futili, un gruppo di persone è venuta alle mani, intorno alle 19, all’altezza del Bar Moderno, all’incrocio con via Cavezzali.

La situazione è degenerata a tal punto che qualcuno ha deciso di allertare il 112. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a identificare alcuni dei protagonisti.

Al momento non ci sarebbero denunce.

Segui il canale Concorezzo su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8N16m9WtC0sT1X9V1S