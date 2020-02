Tre incidenti, due malori: lunedÃ¬ nero in paese

Concorezzo. La benedizione di San Biagio non è servita ad evitare una serie di incidenti che si sono susseguiti nella giornata di lunedì. Le sirene del 118 hanno iniziato a suonare poco dopo la mezzanotte sulla Provinciale Monza-Melzo, tra Agrate e Concorezzo. Protagoniste di un violentissimo scontro una Volkswagen Golf e una Smart con a bordo i soli conducenti: due uomini di 20 e 43 anni trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto un’ambulanza dei soccorritori di Gorgonzola, un’automedica da Monza, tre mezzi dei Vigili del fuoco da Monza, Lissone e Vimercate.

Alle 10 sono stati i soccorritori dell'Avps di Vimercate a intervenire in via De Giorgi per un malore: un uomo di 66 anni è stato condotto in codice giallo al Policlinico di Monza. Poco dopo, nello stesso stabile, i soccorritori di Vignate sono dovuti intervenire per un malore accusato da un 86enne.

Alle 14.15 una ragazza di 23 anni è caduta a terra lungo la provinciale Milano-Imbersago. All'inizio si è temuto per qualcosa di grave e la centrale operativa del 122 ha inviato un'ambulanza dell'Avps di Vimercate in codice giallo. La giovane, non grave, è stata poi trasportata in codice verde al Policlinico di Monza.

Infine, dieci minuti prima della mezzanotte, ancora un incidente: in via Pio XI un'auto con a bordo due cinquantenni ha fatto tutto da sola andandosi a schiantare contro un ostacolo. I feriti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

