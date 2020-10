Villa Teruzzi, 9 anziani sono guariti

Concorezzo. Settimo aggiornamento RSA Villa Teruzzi - Coopselios 28 ottobre. Sono arrivati questa mattina, mercoledì 28 ottobre, gli esiti di 28 tamponi eseguiti dagli ospiti della struttura: 17 restano positivi, 9 passano da positivi a negativi e 2 ospiti già negativi si confermano negativi.

Coopselios è in attesa di conoscere inoltre il risultato di un ultimo tampone.

I tamponi sul personale verranno eseguiti nella giornata di oggi, mercoledì 28 ottobre.

Ad oggi sono presenti 29 ospiti in struttura e una ricoverata in ospedale. In totale da inizio ottobre sono deceduti 17 ospiti. L'ultima ospite è deceduta ieri ed era negativa al primo tampone. Alcuni operatori sono inoltre in fase di rientro al lavoro perché si sono negativizzati.