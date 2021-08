Viveva solo, trovato morto in casa

Un uomo di 79 anni è stato trovato morto, oggi, all'interno della propria abitazione in via Volta. L'allarme è scattato intorno alle ore 12 dopo che la vicina di casa premurosamente aveva segnalato alle forze dell'ordine di non avere notizie dell'uomo da alcuni giorni.

L'uomo, che purtroppo era in cura per diverse patologie, aveva solo un'anziana sorella a Milano e così sono passate diverse ore prima che qualcuno si accorgesse della situazione. Dopo l'allarme dato alla Polizia locale, sul posto sono intervenuti anche i mezzi dei vigili del fuoco per aprire l'abitazione e un'ambulanza del 118 dell'Avps di Vimercate. I soccorsi sono stati inutili perché l'uomo era privo di vita da diverse ore, forse da oltre un giorno. Jn malore la causa del decesso.