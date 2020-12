Gugia 2020, orgogliosi di voi

Concorezzo. E' una edizione in linea con le restrizioni Covid la cerimonia 2020 di consegna della benemerenza civica della Gugia dòra (l'ago doro, simbolo della tradizionale produzione locale che fece a lungo soprannominare i concorezzesi come gugiroeu). Quest'anno la cerimonia non si è svolta come da tradizione nella bella cornice del cineteatro San Luigi, ma nella sala consiliare del Municipio. Un'edizione comunque sentita, partecipata (diretta streaming disponibile in podcast sul sito del Comune) e commossa.

La Gugia è servita per ricordare due figure centrali per la storia di Concorezzo: l'ex sindaco Matilde Grassi e dell'ex parroco Don Pino Marelli, le cui targhe sono state ritirate dai nipoti.

Il sindaco Mauro Capitanio, dando il giusto tributo alle attività storiche, ha premiato i 100 anni della "Mario Sala e F.llo" guidata oggi da Paolo Sala (terza generazione).

Il premio CASC è andato, infine, a Luca Sironi dell'OMCC03.

Un sentito grazie è stato giustamente tributato agli oltre 100 volontari della Protezione Civile Concorezzo e del Gruppo Alpini Concorezzo per il supporto dato in questa fase di emergenza.