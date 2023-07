Il centro storico diventa un ristorante a cielo aperto

Concorezzo. Ventitré spazi dove degustare street food, piatti regionali e inedite delizie. Per una sera Concorezzo si trasforma in un immenso ristorante a cielo aperto. E non mancano proposte culturali e musica live.

Torna l'attesissima Occasioni di (P)assaggio, il tradizionale appuntamento che trasforma il centro storico di Concorezzo in un ristorante a cielo aperto. L’iniziativa è organizzata dall’associazione commercianti con il patrocinio del Comune ed è in programma per sabato 1 luglio.

A partire dalle 19 in via Libertà le persone potranno cenare o prendere un aperitivo scegliendo tra le specialità preparate dai locali del centro. Per tutta la via saranno posizionati tavoli e panche così da potersi accomodare e degustare in un clima di festa i piatti scelti. L’offerta sarà ampia. I locali che hanno aderito all’evento sono 23 e ognuno preparerà una specialità particolare. Si va dalle specialità brianzole con il risotto alla monzese e la cotoletta, passando per le specialità di altre regioni come gli arrosticini, il maialino sardo, la mozzarella di bufala, la pizza e il panino con il lampredotto, per concludere con gelati e dolci. Il tutto accompagnato da birra e sangria fresca.

“Occasioni di (P)assaggio – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio- rappresenta un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno coinvolge circa un migliaio di partecipanti che decidono di trascorrere una serata in un clima di festa nel nostro centro storico. Si tratta di un evento che fortifica quel legame prezioso tra il territorio e il commercio locale. L’edizione 2023 dell’iniziativa vede, in particolare, un numero di negozi partecipanti maggiore rispetto agli anni passati. Come Comune non possiamo che invitare i concorezzesi ma non solo, a unirsi alla festa e a cenare o prendere un semplice aperitivo all’aperto nel nostro centro storico”.

L’evento prenderà il via alle 19 e proseguirà per tutta la serata. Alle 21 in piazza della Pace è in programma il concerto dei Too Nite Show (band pop, rock, funky e disco). A partire dalle 16 in piazza del Donatore si svolgerà anche la dimostrazione di arti marziali, con momenti di gioco con i partecipanti, a cura dell’associazione sportiva Ronin.

Qui sotto l'elenco dei punti di ristoro