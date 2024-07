Protezioni terminali per tubi: essenzialità, tipologie e applicazioni

Concorezzo. Ne sono passati di anni da quel freddo 14 febbraio del 1983 (nella foto Rudy con alcune glorie del Monza come Pradella, capitan Saini e Ronco, mentre più in basso si vede lo storico presidente dei Commercianti, Enrico Sironi), quando in paese alzò per la prima volta la saracinesca Rudy Abbigliamento, emblema cittadino della modo e dell’eleganza. Era il sogno, realizzato e poi difeso con tenacia, di Rodolfo Trevisano e della moglie Ivana Capelli. A quarant’anni di distanza, dopo tanti riconoscimenti, arriva anche il sigillo della Regione Lombardia che ha decretato “Rudy” come attività storica.

Ora la boutique di via Libertà, 112 potrà esporre all’esterno la prestigiosa targa di attività storica.

La Regione Lombardia ha infatti conferito il riconoscimento di ‘Attività Storica e di Tradizione’ ad altri 607 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Questa la suddivisione in base alle categorie: 311 negozi storici, 161 botteghe artigiane storiche, 135 locali storici. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche che ora comprende in totale 3.909 imprese.

I riconoscimenti sono stati deliberati dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: “Il marchio – evidenzia Guidesi – simboleggia il grazie della Regione nei confronti di chi, col proprio lavoro quotidiano, rende grande la Lombardia e garantisce un presidio fondamentale per le comunità. Studiosi ed esperti dovrebbero analizzare la storia di queste piccole imprese per comprendere davvero dove nasce la forza economica e sociale della nostra terra. Si tratta di attività che nel corso dei decenni hanno saputo resistere e innovarsi nel segno della tradizione, spesso attuando con successo il ricambio generazionale. Regione Lombardia sarà sempre, con convinzione, dalla loro parte”.

Alle attività storiche è dedicato un apposito sito internet (www.attivitastoriche.regione.lombardia.it) in cui sono riportate tutte le informazioni per richiedere il riconoscimento, i nomi e la descrizione delle attività già riconosciute.

In Brianza sono stati conferiti 83 riconoscimenti: 17 botteghe artigiane storiche, 15 locali storici, 51 negozi storici.

