Agrate, scomparse due ragazzine

Agrate Brianza. Sono ore di terrore e speranza per la scomparsa da casa di due ragazzine. In Brianza sono migliaia le persone mobilitate per cercare informazioni su Vittoria e Madleine, due amiche di cui non si hanno notizie dal 13 gennaio.

Anche l’Associazione Penelope, nata a seguito della scomparsa di Elisa Claps, sta diffondendo l’appello, con tanto di foto e dettagli delle minorenni (foto di Vittoria e Madleine).

Le ragazzine sarebbero senza documenti e cellulare.

Chiunque avesse informazioni utili può avvisare le Forze dell’ordine chiamando il 112.