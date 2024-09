Coltiva marijuana, insospettabile in manette

Villasanta. Una piccola serra fai da te. Non esattamente un piccolo orto domestico, ma una meticolosa coltivazione (illegale) di marijuana.

Nel corso di un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Monza hanno arrestato un uomo incensurato residente a Villasanta, ritenuto responsabile di produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Durante l’attività di controllo, i militari hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, rinvenendo una piantagione di cannabis. All’interno della proprietà, sono state individuate piante di marijuana e materiale utile alla coltivazione e alla preparazione della sostanza per il successivo spaccio. L’intera piantagione e le attrezzature sono state sequestrate dai militari.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti di rito, con successiva comunicazione dell’arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

Si ricorda che l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.