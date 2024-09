Concorezzo si tinge di rosso!

Concorezzo. Per la prima volta ad Acquaworld arriva l’imperdibile evento RED LIGHT, lo schiuma party che farà tingere di rosso tutta la Brianza!

Sabato 5 ottobre, in un’atmosfera davvero infuocata, ti aspettano le luci rosse di centinaia di starlight, le immancabili luci stroboscopiche e l’amatissimo schiuma party, un appuntamento imperdibile durante il quale si esibirannoballerine professioniste rigorosamente “in rosso”.

A partire dalle 21.00, il ritmo travolgente della musica techno e trap ti aspetta per rendere ancora più unica la serata: cosa aspetti a liberare il tuo lato provocante e sprigionare tutta la tua energia?

https://acquaworld.it/

https://acquaworld.it/it/eventi/125/red-light