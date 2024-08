LA TUA ESTATE AD ACQUAWORLD!

AD ACQUAWORLD NUOVA ENERGIA PER GRANDI E PICCINI!

TANTISSIME NOVITÀ ANCHE PER I PIÙ PICCOLI, TRA BABY DANCE, SCHIUMA BABY DANCE, ANIMAZIONE, SPETTACOLI E, PER I PIÙ GRANDI. SERATE DANZANTI CON DJ SET TUTTI I SABATI

Dal lunedì al venerdì è spesso difficile trovare qualcosa di divertente quando si rimane in città, ma una soluzione per grandi e piccini c’è e si chiama Acquaworld! Nel Parco acquatico la noia è finalmente bandita, grazie a una serie di proposte sempre nuove e coinvolgenti, da fare all’aria aperta, pensate per rendere indimenticabili le lunghe giornate di caldo torrido.

Baby Dance e Schiuma Baby Dance in compagnia degli animatori di Acquaworld! Appuntamento dal martedì al sabato, a partire dalle 15.00, per scatenarsi sulle note delle classiche canzoni della baby dance e delle ultime hit estive, amatissime anche dai più piccoli.

Quando il caldo si fa sentire, un nuovissimo chiosco colorato attende i bimbi più golosi. Cosa c’è di meglio di una fresca e dissetante granita? Ovviamente una Yard Cup a forma di palma, una granita con 12 diversi gusti, pronti da assaggiare, tutti insieme! Solo da Acquaworld!

Dal martedì a domenica, continuano i pomeriggi in compagnia del GI&RAF SHOW: il ventriloquo e illusionista RAF e la sua amica GI, una fantastica giraffa a cui piace fare dispetti, faranno divertire grandi e piccini con spettacoli ricchi di magia. Doppio appuntamento giornaliero, alle 13.00 e alle 16.00, al palco esterno zona Locanda del Capitano.

Per i più grandi, tutti i sabati fino alle 00.30, serate danzanti con DJ set all’aperto che faranno scatenare con le hit dell’estate.

E non dimentichiamo l’incredibile animazione firmata Acquaworld che, dalle 9.30 alle 17.30, travolgerà gli ospiti con un programma artistico rinnovato, con balli, canti e giochi sempre nuovi.

Anche in settimana, tanta magia e divertimento per i piccoli ospiti di Acquaworld!

Per maggiori informazioni:

