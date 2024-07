Protezioni terminali per tubi: essenzialità, tipologie e applicazioni

Milano.

Data giovedì 18 luglio 2024 – 18:57

Prolungamento M2 a Vimercate. Corbetta (Lega): “Impegno Lega a tutti i livelli per risorse e tempi certi, presentato odg al bilancio regionale”

Milano, 18 luglio 2024 – “Per la Lega la metrotranvia di collegamento tra Vimercate e la M2 a Cologno Monzese è un’opera strategica e la stiamo costantemente attenzionando. La mobilità nell’area nord-est del milanese e della Provincia di Monza e Brianza va migliorata e cittadini e imprese da anni chiedono quest’opera. Proprio per questo come gruppo Lega abbiamo depositato oggi un ordine del giorno, al prossimo assestamento di bilancio 2024-2026, per individuare le risorse necessarie ad assicurare il supporto tecnico e disporre il completamento del progetto della tratta fino a Vimercate, facendosi parte attiva anche nei confronti del governo centrale. Un passaggio necessario per poi riuscire ad attirare fondi nazionali sull’opera”.

“Continua così l’impegno della Lega mai venuto meno a tutti i livelli: comunale, provinciale, regionale e statale nei confronti di questa infrastruttura attesa da tempo. Già negli anni scorsi come Regione proprio con un mio emendamento avevamo assicurato circa 900mila euro per procedere con lo studio di fattibilità sull’opera. Anche il recente incontro del Ministro alle infrastrutture Matteo Salvini a Concorezzo, promosso dal sindaco Mauro Capitanio, è stata un’importante occasione dove si è riconfermata con gli amministratori locali l’intenzione di procedere con il progetto, fondamentale per i trasporti nell’est della Brianza.”.

Così Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Regione Lombardia e promotore dell’ordine del giorno, presentato oggi, in merito al prolungamento della linea M2 fino a Vimercate.

Nella foto l’incontro dello scorso giugno a Concorezzo tra il ministro Salvini e le Amministrazioni comunali