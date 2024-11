I Vichinghi abbracciano il Vichingo

Concorezzo. Il Vichingo è solo lui. Christian Lund Gytkjær, 34 anni compiuti a maggio, nazionalità danese. Lui, l’eroe della epica promozione in serie A e soprattutto il protagonista assoluto della notte magica di Pisa, il 29 maggio 2022.

Nemmeno ora che è a Venezia possono venir meno l’affetto e la gratitudine dei tifosi del Monza.

In campo, domenica scorsa, in occasione di Monza-Venezia, il presidente Adriano Galliani gli ha consegnato una targa speciale. Poche ore prima erano stati i vertici del Monza club Concorezzo, Vichinghi Biancorossi, a incontrarlo anche per celebrare doverosamente l’intitolazione del sodalizio alla sua impresa.

Per i Vichinghi erano presenti il presidente Paola Meregalli, il vice Ivan Santin e Stefano Cereda.