Il Consorzio Vero Volley inaugura la nuova stagione

Il Consorzio Vero Volley ha presentato all’Opiquad Arena, in occasione dell’annuale Vero Volley Day, la sua prima squadra maschile, la Mint Vero Volley Monza, pronta a scendere in campo per la stagione 2024/25 in Superlega e in Champions League dopo aver partecipato nello scorso fine settimana alla Supercoppa Italiana.

Il Vero Volley Day è uno degli eventi che più racconta la realtà del Consorzio Vero Volley e celebra tutti i suoi atleti con la sfilata delle formazioni, dal settore giovanile fino alle prime squadre maschile e femminile. Quest’ultima, la Numia Vero Volley Milano, che parteciperà alla Serie A1, alla Supercoppa Italiana, alla Champions League e al Campionato mondiale per club, era già stata presentata lo scorso 17 settembre a Milano, dove si è trasferita da Monza due anni fa.

Davanti a 2500 persone, perlopiù atleti del consorzio e i loro genitori, è dunque sfilata in conclusione la Mint Vero Volley Monza, che dopo le tre finali perse nella scorsa stagione (Coppa Italia, Challenge Cup, Superlega) è stata praticamente rifondata, a partire dallo staff che è andato ad affiancare il confermato allenatore Massimo Eccheli: accanto a lui in panchina ci sono ora Antonello Andriani e Riccardo Lugli arrivati rispettivamente da Taranto e Neuchatel. Non sono novità per il consorzio invece Silvio Colnago e Danilo Contrario che dalla prima squadra femminile tornano al top team maschile per la parte atletica e le statistiche. Per quanto riguarda la rosa, anche in questa stagione Monza potrà contare su importanti punti fermi quali il palleggiatore brasiliano Fernando Kreling, la coppia di centrali Thomas Beretta-Gabriele Di Martino, il libero cresciuto nel vivaio Marco Gaggini e l’opposto canadese Arthur Szwarc. Sono pronti a dare spettacolo in campo i cinque nuovi schiacciatori: l’italocubano Osmany Juantorena, arrivato da Modena, l’ex stella della Nazionale azzurra Ivan Zaytsev, arrivato da Civitanova Marche, il finlandese Luka Marttila, tornato da Montpellier, il tedesco Erik Rohrs, arrivato da Luneburgo, e il sudcoreano Woo-Jin Lee, arrivato un anno fa da Seul ma solo come stagista. Lo statunitense Taylor Averill, arrivato da Varsavia e fresco di bronzo olimpico, porterà al centro tutto il suo carisma e personalità e sarà supportato da Leandro Mosca, lo scorso anno a Verona. Come opposto è anche ritornato dopo quasi un anno di inattività a causa di un infortunio il francese Ibrahim Lawani, come palleggiatore è arrivato Filippo Mancini da Ravenna e come libero è tornato Matteo Picchio da Cantù.