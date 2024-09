Street food e artigianato a Concorezzo

Concorezzo. Tre giorni all’insegna dei sapori e dell’artigianato d’Europa. E Concorezzo si prepara così ad una tre giorni che la renderà capitale dello street food e non solo.

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024 si terrà in centro il mercato internazionale Regioni d’Europa. L’appuntamento è in piazza della Pace e via De Capitani dal mattino fino alla sera.

Da delizie culinarie internazionali a prelibatezze artigianali, ogni stand è un viaggio attraverso le regioni europee. Non solo cibo, quindi, ma anche arte, mestieri e prodotti tipici: dalle ceramiche ai gioielli, dai tessuti alle sculture.

L’ingresso è libero.📅 Dettagli dell’Evento:

🗓️ Data: 27 settembre – 29 settembre, dalle 9:00 alle 24.00

📍 Luogo: Piazza della Pace, Via de Capitani, Concorezzo (MB)

