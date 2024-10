Una grande serata per la Pallavolo Concorezzo!

Concorezzo. Domenica 6 ottobre la squadra femminile IMD Concorezzo è scesa in campo per la prima partita nella Serie A2 Tigotà Girone B, registrando un netto successo per 3 a 0 contro Volley Hermaea Olbia.

Con parziali di 25-20, 25-21 e 25-20, la squadra ha dimostrato grande solidità e costanza, caratteristica fondamentale all’inizio di questa stagione. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, le nostre atlete hanno mantenuto alta la concentrazione su ogni punto, dimostrando un eccellente gioco di squadra.

La partita casalinga non poteva iniziare nel migliore dei modi: grande attenzione nella fase break e un sistema muro-difesa ordinato hanno fatto la differenza. La prestazione complessiva è stata un riflesso del duro lavoro in fase di preparazione.

Il nostro allenatore, Davide Delmati, ha commentato: “Sono molto contento di questa prima uscita. La squadra ha messo in campo tutta la mole di lavoro della fase di preparazione e ha impattato molto bene a livello di aggressività in tutti e tre i set.”