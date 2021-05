Assalto in banca: i ladri fanno flop

Concorezzo. E' andata male ai malviventi che, questa notte, hanno cercato di far saltare il bancomat della filiale di Banca Intesa in via Libertà, accanto alla chiesa dei santi Cosma e Damiano. Il piano prevedeva di manomettere informaticamente il punto prelievo per poi scappare con i soldi collegati al circuito automatico. Il colpo, però, non è andato a buon fine. Questa mattina, sotto l'occhio attento di decine di curiosi, si sono svolti gli accertamenti scientifici da parte dei carabinieri. Sul posto anche la Polizia locale. La Banca è rimasta chiusa per tutta la durata dell'operazione. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Con la stessa tecnica sono stati messi a segno diversi colpi in Brianza nelle scorse settimane.