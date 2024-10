Cemacc e FM Studio, doppia festa in via Pellico

Concorezzo. Una attività storica che taglia un traguardo ultradecennale, una nuova palestra che apre i battenti per la prima volta. Sabato 26 ottobre, in via Silvio Pellico 8, verrà celebrato un importante evento per Concorezzo che unisce passato, presente e futuro.

Da una parte , infatti, Cemacc, storica attività concorezzese, compirà 61 anni, dall’altra parte invece si festeggerà l’inaugurazione di una nuova palestra “FM studio” .

Importante sottolineare che si tratterà di due realtà distinte ma collaboranti tra loro!

Ripercorrendo la storia del marchio Cemacc questa realtà specializzatasi nell’abbigliamento sportivo nasce nel 1963 con la produzione di calze traforate da bimbo e, in seguito, di “tute da ginnastica” in cotone e fibre acriliche tipiche degli anni Settanta e Ottanta. Nel medesimo periodo alla produzione vera e propria si affiancò un concreto punto vendita aziendale aperto al pubblico. Tra le proposte più apprezzate, oltre alle collezioni di felpe e tute sportive che cominciarono a diventare capi alla moda, conosciuti in tutta Italia e in diversi paesi europei e del Nord America con il marchio “Greenstone Park”, ci fu anche la progressiva introduzione dell’intimo, la lingerie e la maglieria.

Sul finire degli anni Novanta il punto vendita Cemacc, a seguito di una ristrutturazione dei locali, divenne “negozio” e introdusse nuovi articoli, ampliando la gamma di proposte.

Con il 2024 il negozio ha focalizzato l’attenzione ancor più su dettagli e sulla visione estetica a 360 gradi.

“Il controllo qualità è per noi una priorità, per questo ci affidiamo ai migliori marchi” così ci raccontano papà Lorenzo Colombo e il figlio Gabriele.

A disposizione del cliente è presente anche un servizio di sartoria pratico e veloce.

In epoca di shopping online, Cemacc è ancora un importante punto di riferimento per un’esperienza di acquisto mirata e famigliare in un ambiente moderno e curato al dettaglio.

Ad affiancare questa attività nel locale sottostante Francesco e Mario apriranno la loro palestra (FM studio) dedicata non solo all’allenamento, ma alla cura completa della persona. Sarà possibile infatti interfacciarsi con moltissimi professionisti come nutrizionisti, osteopati, personal trainer e fisioterapisti.

L’appuntamento è per sabato 26 ottobre, in via Pellico 8, a partire dalle ore 10.