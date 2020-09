Covid, a Concorezzo 8 nuovi contagiati

Concorezzo. 8 positivi COVID, 15 cittadini in sorveglianza attiva. Dalla fine del lockdown nessun decesso legato al coronavirus. Sono questi i dati diffusi pochi giorni fa da Comune Ats per fotografare la mappa cittadina del contagio dopo la riapertura delle scuole. Al momento anche la situazione nell'ospedale di Vimercate è sotto controllo: nessun paziente in tarapia intensiva, protocolli seguiti rigorosamente, tamponi "drive in" effettuati in una apposita struttura all'esterno del parcheggio per evitare l'ingresso nel nosocomio.

"La situazione è sotto-controllo e non ci sono casi gravi ma dobbiamo ricordarci sempre di indossare correttamente la mascherina, igienizzarci le mani e curare la pulizia e rispettare le regole sulle distanze. Stiamo ripartendo con scuole, corsi, attività sportive e iniziative ludiche: un piccolo sforzo da parte di tutti e tutto continuerà a stare aperto", ha commentato il sindaco Mauro Capitanio.

Intanto inizia l'isolamento in molte scuole brianzole. A Lesmo didattica a distanza per una classe delle scuole medie dopo che uno studente è risultato positivo al tampone, a Carate Brianza numeri ancora più alti dopo il contagio di due fratelli.

In Europa è grave la situazione in Francia. Come riposta l'Ansa, più della metà dei dipartimenti francesi sono ormai zona rossa, ma anche Madrid blinda nei loro quartieri quasi un milione di persone, il Regno Unito evoca nuove possibili restrizioni per i cittadini. La Francia da giorni continua ad attestarsi sopra i 10.000 nuovi casi quotidiani e per l'allerta sanitaria più di 50 dipartimenti sono stati ormai dichiarati "zona di circolazione attiva del virus".