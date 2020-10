Covid, positivi a quota 200: incubo Halloween

Concorezzo. Negli ultimi 5 giorni Concorezzo ha registrato una media di 20 nuovi positivi al giorno che ha portato il totale dei positivi a 200.

In questo contesto massima allerta da parte del Comune e delle Forze dell'ordine per chi sciaguratamente volesse festeggiare in gruppo l'appuntamento di Halloween (leggi anche Assembramenti in piazza Castello, multe da 400 euro)

Un trend preoccupante, purtroppo in linea con tutta la Brianza che risulta una delle aree più colpite della Lombardia (sono scesi i contagi a Bergamo, Brescia e Lodi dove potrebbe essersi sviluppata la cosiddetta immunità di gregge). Il 30 ottobre sui 31.084 casi accertati in Italia, quasi 9mila sono stati registrati in Lombardia . In 24 ore - stando ai dati di Regione Lombardia - ci sono infatti stati 8.960 contagi, di cui 356 ‘debolmente positivi’ e 59 a seguito di test sierologico (ieri erano 7.558) e 48 decessi (ieri +57) a fronte dei 199 di tutto il Paese. I tamponi effettuati sono stati 46.892 (ieri 42.684). Preoccupa, oltre al numero dei positivi, soprattutto il fronte ospedaliero: nelle ultime 24 ore c'è stato un aumento di 25 pazienti nelle terapie intensive (che hanno raggiunto quota 370 ricoveri) e +343 negli altri reparti (3.698in totale). I guariti/dimessi di oggi sono 1.567, in totale 94.134, di cui 4.026 dimessi e 90.108 guariti.

1000 casi in Brianza in un giorno

Per quanto riguarda le province lombarde, nello specifico sono 3.979 i nuovi contagi di Coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 1.607 in città. Dato molto elevato anche a Varese, dove sono 804 i positivi. Sono 988 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 460 in provincia di Brescia, 890 in quella di Como e 403 a Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 349 nuovi contagi, mentre sono 220 quelli a Lecco, 133 nella provincia di Lodi, 175 in quella di Cremona, 98 nella provincia di Sondrio e 147 a Mantova.

COSA FARE?

Mascherina, lavarsi le mani, distanziamento