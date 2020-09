Grazie, dottor CantÃ¹!

Concorezzo. Dopo anni di servizio alla comunità concorezzese il dottor Paolo Cantù va in pensione.

"A nome di tutta l'Amministrazione Comunale - ha dichiarato il sindaco Mauro Capitanio - ringrazio il Dott. Paolo Cantù per la passione, la professionalità e l'impegno che ha donato a Concorezzo e ai suoi pazienti in questi anni. È arrivato il meritato momento della pensione. Nel periodo Covid ci siamo confrontati spesso e ho apprezzato la sua attenzione e la sua puntualità negli interventi. Spero che le nuove figure possano prendere spunto da questi esempi. Al Dott. Cantù i migliori auguri per tutto quello che la vita gli riserverà fuori dai nostri ambulatori.