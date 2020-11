Sindaco negativo al tampone: "Si torna in pista"

Concorezzo. "Si torna in pista". Così il sindaco Mauro Capitanio ha annunciato oggi, con un post sui social media, l'esito negativo al tampone molecolare fatto alcuni giorni fa. Il primo cittadino leghista era rimasto ai box per quasi due settimane, sempre asintomatico e in ottima salute, dopo essere entrato in contatto con un cittadino poi risultato positivo al Covid-19. Una quarantena che gli aveva impedito anche ieri di presenziare alla cerimonia per il 4 Novembre.

Negli ultimi giorni il sindaco aveva dato disposizione per sanificare Comune, biblioteca e scuola comunale.

Nell'ultima settimana Concorezzo ha registrato una media giornaliera di nuovi positivi pari a 18 che ha portato i concorezzesi positivi a 286.

Gli over 65 positivi sono solo l'11% mentre quasi il 70% dei positivi si concentra nelle fasce 0-18 e 41-65.

I ricoveri sono ancora molto contenuti ma dobbiamo attenerci scrupolosamente alle regole e lo dobbiamo anche per chi in questo momento è fortemente penalizzato da queste restrizioni.

E' attivo un nuovo servizio di tamponi rapidi per i residenti: Tamponi rapidi a 15 euro: a Concorezzo funziona