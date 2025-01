Pallavolo Concorezzo, obiettivo: evitare il tracollo

Concorezzo. Una conferenza stampa per fare il punto sul presente, ma soprattutto sul futuro della Pallavolo Concorezzo dopo la favola della promozione in A2 e il terremoto delle dimissioni dello storico presidente Alberto Arosio.

Il 3 gennaio i nuovi vertici hanno voluto incontrare la stampa per parlare delle difficoltà della società e dei cambiamenti delle ultime settimane.

Presenti il nuovo presidente Ambrogio Gervasoni, il socio di maggioranza Marco Centemero, il direttore sportivo Marco Gambino e il dirigente della Serie A Mauro Canali, si è parlato anche della complessa situazione economica che ha imposto la svolta, senza esitare a paventare il rischio di “fallimento”.

Il 31 dicembre, grazie al supporto del notaio Riboldi e dell’avvocato Confalonieri si è proceduto a ricapitalizzare la società, come era stato chiesto dalla Lega Pallavolo.

“Ora si apre un nuovo capitolo, il passato alle spalle”, ha voluto sottolineare Centemero.

“L’obiettivo è salvarci”

Marco Centemero, con parole forti e dirette, ha dichiarato: “L’obiettivo ora è salvarci”. Un appello urgente è stato rivolto agli imprenditori di Concorezzo e della Brianza affinché offrano un supporto concreto. Un’eventuale retrocessione, ha spiegato Centemero, comporterebbe l’annullamento degli investimenti fatti e il rischio di compromettere il futuro del progetto.

L’attenzione, tuttavia, non riguarda solo l’immediato, ma anche il settore giovanile, cuore pulsante della società. Con 72 bambini e bambine iscritti al mini-volley, la Pallavolo Concorezzo si impegna a garantire una crescita che richiederà tempo, costanza e determinazione.

“La pallavolo è un bene di tutti”

Il presidente Ambrogio Gervasoni ha sottolineato che l’obiettivo è costruire una struttura solida e professionale, un’organizzazione che possa affrontare con successo le sfide future. “La pallavolo è un bene di tutti”, ha affermato, cercando di coinvolgere la comunità e le istituzioni locali.

Una situazione sportiva critica

La realtà sportiva, tuttavia, rimane critica. Le ragazze della squadra si trovano a fronteggiare una situazione difficile, con una salvezza che sembra richiedere un vero e proprio miracolo. La società, consapevole delle difficoltà, non perde la speranza e continua a lottare per il futuro. E critico sarà anche il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova gestione perché, dalle parole emerse in conferenza stampa, non è escluso che possa esserci anche qualche strascico legale.

Intanto occhi puntati sul campionato, dove la Pallavolo naviga al penultimo posto nel girone B della A2, con cinque sconfitte nelle ultime cinque partite.

Forza, ragazze!