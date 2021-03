A fuoco un'abitazione in via Toti

Concorezzo. Ieri sera, domenica, intorno alle ore 22, alcune squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in paese, in via Enrico Toti 9, per incendio che ha colpito prevalentemente il tetto di un'abitazione privata. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sono intervenuti due mezzi di Monza e di Vimercate e l'autoscala di Monza.